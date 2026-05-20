Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на молоковоз в Херсонской области: двое пострадавших
Утром 20 мая, ориентировочно в 07:00, враг атаковал с дрона молоковоз в селе Раковка Бериславского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херонскую ОВА.
Под удар попали двое 58-летних мужчин, стоявших рядом с машиной. Они получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, у одного из них – еще и обломочное ранение ноги.
"Скорая" доставили пострадавших в больницу. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести.
Напомним, в ГСЧС показали последствия ночного обстрела Конотопа в Сумской области. Разрушений испытал многоквартирный дом. Предварительно, травмированы восемь человек.
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
Бесплатный транспорт и трудовые мигранты: цена популизма
20 мая 2026, 10:57В Тернопольской области ночью пьяный школьник сжег иномарку на польских номерах
20 мая 2026, 10:54Пасынок Медведчука получил гражданство РФ и имеет бизнес на Донбассе – СМИ
20 мая 2026, 10:45Из-за обстрелов РФ есть обесточивания в шести областях – Минэнерго
20 мая 2026, 10:36В обломках беспилотника, которым россияне атаковали Черниговщину, обнаружили повышенный уровень радиации
20 мая 2026, 10:22Обыски в трех областных управлениях полиции: что известно
20 мая 2026, 09:59На Львовщине микроавтобус придавил легковушку: травмировались три человека
20 мая 2026, 09:57Спрятала в потолке микроавтобуса: волынянка пыталась вывезти в Польшу более 500 пачек сигарет
20 мая 2026, 09:49Взятки в МВД: в нескольких областях задержали высокопоставленных чиновников – нардеп назвал имена
20 мая 2026, 09:29
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все блоги »