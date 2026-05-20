Иллюстративное фото: из открытых источников

Утром 20 мая, ориентировочно в 07:00, враг атаковал с дрона молоковоз в селе Раковка Бериславского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херонскую ОВА.

Под удар попали двое 58-летних мужчин, стоявших рядом с машиной. Они получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, у одного из них – еще и обломочное ранение ноги.

"Скорая" доставили пострадавших в больницу. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести.

Напомним, в ГСЧС показали последствия ночного обстрела Конотопа в Сумской области. Разрушений испытал многоквартирный дом. Предварительно, травмированы восемь человек.