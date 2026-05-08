Фото: ДСНС

У Чернігівській області через безперервні обстріли з боку російських окупантів спалахнула масштабна лісова пожежа. Через загрозу поширення вогню на житлові сектори, влада розглядає можливість евакуації місцевого населення

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews .

"Передусім - безпека людей. Дивилися, які населені пункти в зоні ризику. Вогонь вже підібрався до будинків на прикордонні - там не було мешканців. Не можна допустити поширення до житлових будинків. План "Б" - евакуація людей. Наразі місцеві не хочуть виїжджати. У разі вищої загрози треба встигнути вивезти людей", - наголосив Чаус.

Він зазначив, що лісова охорона прокладає додаткові мінералізовані смуги. Вся необхідна техніка в роботі. За потреби будуть залучені резерви. Із засобами готові допомогти рятувальники.

За словами начальника Корюківської РВА Павла Мірошниченка, фіксують ворожі удари під час роботи техніки лісівників.

Нагадаємо, що на прикордонні Чернігівської області триває масштабна лісова пожежа, площа якої за останню добу майже подвоїлася.

7 травня стало відомо, що через російські обстріли на Чернігівщині палає 2400 гектарів лісу біля кордону з РФ. Пожежа виникла на території Єлинського та Тихоновицького лісництв Корюківського надлісництва.