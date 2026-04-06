06 квітня 2026, 09:12

Чотири влучання по енергообʼєктах: більшість районів Чернігівщині знеструмлені

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Вночі і зранку 6 квітня ворог вдарив по енергообʼєктах на Чернігівщині – було чотири влучання. Більшість районів області зараз знеструмлені

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.

"Чернігів і громади переходять на альтернативні джерела живлення для критичної інфраструктури, де є така потреба", – розповів очільник ОВА.

Зазначається, що енергетики почнуть працювати над відновленням, коли дозволить безпекова ситуація.

Начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський повідомив, що зранку російські військові знову поцілили безпілотником по Чернігову.

"БпЛА ворога влучив в промисловий обʼєкт міста", – йдеться у повідомленні.

Інформації про постраждалих немає, наслідки руйнувань уточнюються.

Раніше повідомлялося, що у Чернігівській області без світла залишились близько 340 тисяч абонентів.

