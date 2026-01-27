У Чернігові директорка хлібзаводу влаштовувала знайомих заради бронювання

Ілюстративне фото

Новозаводський районний суд міста Чернігова визнав громадянку винною у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України. Як виявилось, вона фіктивно працевлаштовувала на роботу знайомих

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Зазначається, що ТОВ "Чернігівський Хлібокомбінат №2" у 2023 році отримало від міської ради мобілізаційне завдання. Завдяки цьому можна було забронювати частку працівників. Директорка підприємства розробила план безпідставного бронювання від мобілізації знайомих, родичів, а також родичів працівників підприємства.

Відомо, що з травня 2023 по жовтень 2024 року жінка фіктивно працевлаштувала сімох військовозобовʼязаних чоловіків на посади водіїв і формувальників тіста.

Вона визнала свою провину, а також зобовʼязалася зробити благодійний внесок на ЗСУ в сумі 500 тисяч гривень. В якості покарання вона сплатить штраф у розмірі 499 тисяч гривень.

