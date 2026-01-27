12:40  27 січня
У Запоріжжі неповнолітній стріляв у повітря і поранив себе
10:48  27 січня
Різала ножем, звʼязувала та морила голодом: у Києві жінка катувала 9-річного сина
08:57  27 січня
У Миколаєві в сміттєвому контейнері знайшли новонароджену дитину
27 січня 2026, 11:25

У Чернігові директорка хлібзаводу влаштовувала знайомих заради бронювання

27 січня 2026, 11:25
Ілюстративне фото
Новозаводський районний суд міста Чернігова визнав громадянку винною у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України. Як виявилось, вона фіктивно працевлаштовувала на роботу знайомих

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Зазначається, що ТОВ "Чернігівський Хлібокомбінат №2" у 2023 році отримало від міської ради мобілізаційне завдання. Завдяки цьому можна було забронювати частку працівників. Директорка підприємства розробила план безпідставного бронювання від мобілізації знайомих, родичів, а також родичів працівників підприємства.

Відомо, що з травня 2023 по жовтень 2024 року жінка фіктивно працевлаштувала сімох військовозобовʼязаних чоловіків на посади водіїв і формувальників тіста.

Вона визнала свою провину, а також зобовʼязалася зробити благодійний внесок на ЗСУ в сумі 500 тисяч гривень. В якості покарання вона сплатить штраф у розмірі 499 тисяч гривень.

Нагадаємо, правоохоронці викрили 44-річного киянина, який організував схему ухилення від мобілізації під виглядом оформлення документів на постійний догляд за особою з інвалідністю.

ухилення від мобілізації суд Чернігів
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
У разі проблем із водою на Троєщині робитимемо вбиральні "як у селі" – Бахматов
27 січня 2026, 13:25
У Кривому Розі жінка каструлею забила матір до смерті
27 січня 2026, 13:15
У ДСНС показали кадри ліквідації наслідків ворожої атаки на Львівщині
27 січня 2026, 12:47
Десятки тисяч "зеленими" за діагноз: на Одещині викрили медиків, які торгували довідками для ухилянтів
27 січня 2026, 12:45
На Черкащині під час затримання зловмисник застрелив чотирьох поліцейських
27 січня 2026, 12:35
На Львівщині зупинили бус із прихованою контрабандою на 600 тисяч гривень
27 січня 2026, 12:15
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
27 січня 2026, 12:04
Росіяни повторно вдарили по енергооб’єкту ДТЕК в Одесі: руйнування колосальні
27 січня 2026, 11:50
У Кам'янському через тривалі відключення світла люди перекрили центр міста
27 січня 2026, 11:43
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
