Фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграм-канал "Пан Никто".

По имеющейся информации, ряду чиновников вручают подозрения в организации схемы для уклонения от мобилизации.

По данным следствия, в райадминистрации действовала комиссия, которая фиктивно назначала военнообязанных опекунами несуществующих лиц. Это позволяло мужчинам получать отсрочку от призыва.

Возглавляет Оболонскую РГА Кирилл Фесик. Официальных комментариев от ГБР по поводу проведения обысков пока нет.

В телеграм-канале опубликовано фото правоохранителей в Оболонской РГА.