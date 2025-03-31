Зеленський призначив нового голову РДА на Чернігівщині

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Як передає RegioNews, відповідне розпорядження №19/2025-pп від 31 березня було оприлюднене на сайті глави держави.

"Призначити Селіверстова Олександра Івановича головою Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області", - йдеться у повідомленні.

Селіверстов Олександр Іванович закінчив Донбаський гірничо-металургійний інститут за спеціальністю правознавство, у 2003 році закінчив Луганську академію внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України за спеціальністю правознавство. Працював в правоохоронних органах. У 2014-2015 роках приймав участь в Антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей, є учасником бойових дій, неодноразово нагороджений відомчими відзнаками. У 2022-му приймав безпосередню участь в обороні міста Чернігів.

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