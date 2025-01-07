Росіяни обстріляли Семенівку на Чернігівщині: є поранені

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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Ще звечора, 6 січня, росіяни гатили по мирному місту – внаслідок ударів пошкоджені три житлові будинки. Вранці 7 січня окупанти продовжили терор громадян та вдарили з артилерії по цивільній інфраструктурі – поранень зазнала 68-річна жінка та двоє місцевих чоловіків віком 45 та 65 років. Внаслідок обстрілу також пошкоджені будівлі та житлові будинки.

Постраждалих госпіталізували, їм надають необхідну допомогу.

Правоохоронці фіксують наслідки ворожих влучань.

Нагадаємо, в ніч на 7 січня армія РФ випустила по Україні майже 40 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 28 ворожих дронів, ще 10 — локаційно втрачені.