Ракетный удар по Чернигову: разрушены дома, есть погибший и раненые
В результате российского ракетного удара по окрестностям Чернигова погиб человек, есть раненые
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.
"Ракетный удар по Чернигову. Сегодня враг нанес тройной ракетный удар по жилой застройке на окраине Чернигова. Значительные разрушения нескольких домов", – говорится в сообщении.
Известно об одном погибшем человеке, есть раненые. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Напомним, вечером 3 января россияне нанесли групповой ракетный удар по окрестностям Чернигова.
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