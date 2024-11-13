Россияне атаковали дроном село на приграничье Черниговщины

фото: ГСЧС

В среду, 13 ноября, российские оккупанты ударили дроном по приграничной громаде Черниговской области

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

"Под прицелом – гражданская инфраструктура. В результате атаки с дрона загорелся нежилой дом. К счастью, без жертв. Спасибо нашим огнеборцам, оперативно потушившим пожар", – рассказал глава ОВА.

Напомним, днем 13 ноября российские военные ударили по Краматорску в Донецкой области. Попали по школе.