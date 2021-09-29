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29 сентября 2021, 10:44 381

Полицейских Черниговщины задержали на вымогательстве взяток с водителей-нарушителей

29 сентября 2021, 10:44 381
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Фото: Нацполиция
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Работники Департамента внутренней безопасности Нацполиции установили, что отдельные сотрудники полиции Черниговской области наладили схему незаконного обогащения путем вымогательства взятки с лиц, которые нарушили правила дорожного движения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

К противоправным действиям оказались причастными сотрудники Прилуцкого районного отдела полиции. Двое полицейских в составе группы реагирования патрульной полиции, которую руководство подразделения не задействовало ни на вызовы, ни на патрулирование, заступали сразу на три смены дежурства, подыскивали водителей, которые нарушали ПДД, и вымогали взятки.

Угрожая привлечением к административной ответственности, инспекторы полиции за каждую смену получали от лиц по 20 000 гривен "откупных", - говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали 30 эпизодов преступной деятельности фигурантов. Задержали их при получении 10 000 гривен неправомерной выгоды.

В процессуальном порядке инспекторы ГРПП задержаны. В случае доказательства вины полицейским грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине оперативники вместе со следователями областной полиции задержали "на горячем" руководителя госпредприятия энергетической отрасли, когда он получил часть взятки.

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