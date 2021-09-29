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29 вересня 2021, 10:44 388

Поліцейських Чернігівщини затримали на вимаганні хабарів із водіїв-порушників

29 вересня 2021, 10:44 388
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Фото: Нацполіція
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Працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції встановили, що окремі співробітники поліції Чернігівської області налагодили схему незаконного збагачення шляхом вимагання хабаря з осіб, які порушили правила дорожнього руху

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

До протиправних дій виявилися причетними співробітники Прилуцького районного відділу поліції. Двоє поліцейських у складі групи реагування патрульної поліції, яку керівництво підрозділу не задіювало ані на виклики, ані на патрулювання, заступали відразу на три зміни чергування, підшукували водіїв, які порушували ПДР, та вимагали хабарі.

Погрожуючи притягненням до адміністративної відповідальності, інспектори поліції за кожну зміну отримували від осіб по 20 000 гривень "відкупних", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці задокументували 30 епізодів злочинної діяльності фігурантів. Затримали їх при одержанні 10 000 гривень неправомірної вигоди.

В процесуальному порядку інспекторів ГРПП затримано. У разі доведення вини поліцейським загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Раніше повідомлялось, що на Дніпропетровщині оперативники разом зі слідчими обласної поліції затримали "на гарячому" керівника держпідприємства енергетичної галузі, коли він отримав частину хабаря.

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