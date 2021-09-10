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10 сентября 2021, 11:42 270

В Чернигове экс-милиционер организовал группу наркодилеров

10 сентября 2021, 11:42 270
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Фото: Нацполиция
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Оперативники черниговского управления Нацполиции установили данные о сбыте наркотиков группой лиц, организатором которой является бывший сотрудник милиции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Бывший сотрудник черниговской милиции после увольнения со службы занялся криминальным бизнесом - производством и сбытом амфетамина", - рассказали правоохранители.

По оперативным данным, к преступному сотрудничеству он привлек знакомых, с которыми распространял наркотики на территории Киевской и Черниговской областей.

Во время обысков по месту жительства дилеров, адресам расположения нарколабораторий и местам сбыта правоохранители изъяли значительное количество прекурсоров, партию амфетамина, марихуану, таблетки и капсулы.

Уже сообщено о подозрении организатору и 28-летнему реализатору. В суд подано ходатайство об избрании им мер пресечения.

Напомним, ранее в Кропивницком силовики ликвидировали деятельность наркосиндиката.

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