У Чернігові ексміліціонер організував групу наркодилерів

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Оперативники Чернігівського управління Нацполіції встановили дані про збут наркотиків групою осіб, організатором якої є колишній співробітник міліції

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Колишній співробітник чернігівської міліції після звільнення зі служби зайнявся кримінальним бізнесом - виробництвом та збутом амфетаміну", - розповіли правоохоронці.

За оперативними даними, до злочинної співпраці він залучив знайомих, з якими розповсюджував наркотики на території Київської та Чернігівської областей.

Під час обшуків за місцем мешкання дилерів, адресами розташування нарколабораторій та місць збуту правоохоронці вилучили значну кількість прекурсорів, партію амфетаміну, марихуану, пігулки та капсули.

Уже повідомлено про підозру організаторові та 28-річному реалізаторові. До суду подано клопотання про обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше у Кропивницькому силовики ліквідували діяльність наркосиндикату.