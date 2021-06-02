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02 июня 2021, 13:52 2942

Глава Черниговской ОГА Коваленко отреагировала на задержание своего заместителя на взятке

02 июня 2021, 13:52 2942
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Глава Черниговской областной государственной администрации Анна Коваленко прокомментировала инцидент с получением взятки с участием ее заместителя

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook чиновницы.

"Пока я возглавляю Черниговскую ОГА, никакая должность не сохранит ни одного чиновника от наказания за коррупцию. Относительно этого конкретного инцидента, я буду настаивать на быстром и прозрачном расследовании", - отметила она.

Коваленко добавила, что уже дала распоряжение максимально содействовать следствию, и предоставлять все необходимые материалы, необходимые для выяснения виновности или невиновности подозреваемого.

"Следует заметить, что согласование от ОПУ об увольнении этого заместителя поступило ранее. Итак, сегодня я подписала распоряжение об увольнении этого должностного лица", - сообщила Коваленко.

Напомним, несколько ранее стало известно, что правоохранители задержали заместителя председателя Черниговской областной государственной администрации, который за 160 тысяч долларов обещал посодействовать в приватизации гостиничного комплекса.

Украина взятка Черниговская область ОГА Анна Коваленко

 
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