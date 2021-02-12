На Черниговщине разоблачили коррупционную схему с землями Нацакадемии аграрных наук

Продолжаются следственные действия для установления всех причастных к сделке

Продолжаются следственные действия для установления всех причастных к сделке

Фото: СБУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, в 2017 году опытное хозяйство подало Главного управления Госгеокадастра в Черниговской области документацию на регистрацию земельного участка общей площадью 128 гектаров. В ходе дальнейшей процедуры перевода земли в постоянное пользование предприятию было обнаружено, что кадастровый регистратор внес несанкционированные изменения в ее конфигурацию.

В интересах частных производителей сельхозпродукции чиновник искусственно уменьшил площадь участка почти вдвое. Такие действия позволили отчуждение 52 гектаров земли опытного хозяйства и его передачу в частную собственность", - говорится в сообщении.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели обыски по местам жительства и работы регистратора. Расследование осуществляется по ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее СБУ разоблачила одесских чиновников на незаконных сделках с землей.