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12 февраля 2021, 12:01 644

На Черниговщине разоблачили коррупционную схему с землями Нацакадемии аграрных наук

12 февраля 2021, 12:01 644
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Фото: СБУ
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На Черниговщине правоохранители предотвратили незаконное отчуждение земель государственного предприятия Национальной академии аграрных наук Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, в 2017 году опытное хозяйство подало Главного управления Госгеокадастра в Черниговской области документацию на регистрацию земельного участка общей площадью 128 гектаров. В ходе дальнейшей процедуры перевода земли в постоянное пользование предприятию было обнаружено, что кадастровый регистратор внес несанкционированные изменения в ее конфигурацию.

В интересах частных производителей сельхозпродукции чиновник искусственно уменьшил площадь участка почти вдвое. Такие действия позволили отчуждение 52 гектаров земли опытного хозяйства и его передачу в частную собственность", - говорится в сообщении.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели обыски по местам жительства и работы регистратора. Расследование осуществляется по ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее СБУ разоблачила одесских чиновников на незаконных сделках с землей.

Госгеокадастр земля коррупция Схемы СБУ

 
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