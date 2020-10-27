Довыборы в Раду: кандидат от "Слуги народа" Гунько пока лидирует

На 208 округе уже посчитали 81,4% бюллетеней

На 208 округе уже посчитали 81,4% бюллетеней

Фото: из открытых источников

По состоянию на 10:30 утра 27 октября на промежуточных выборах в одномандатном избирательном округе №208 в Черниговской области лидирует кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко отстает на 1,4% голосов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные ЦИК.

Текущие результаты промежуточных выборов выглядят так:

Анатолий Гунько, "Слуга народа" – 33,59% голосов;

Олег Ляшко, "Радикальная партия Олега Ляшко" – 32,15%;

Людмила Давиденко, самовыдвиженка – 26,80%.

Остальные кандидаты набрали менее 3% голосов.

Напомним, 26 октября лидер Радикальной партии Олег Ляшко на довыборах в 208 округе пока что выигрывает у "Слуги народа" Гунько менее 1%.