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27 октября 2020, 11:26 5

Довыборы в Раду: кандидат от "Слуги народа" Гунько пока лидирует

27 октября 2020, 11:26 5
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На 208 округе уже посчитали 81,4% бюллетеней
На 208 округе уже посчитали 81,4% бюллетеней
Фото: из открытых источников
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По состоянию на 10:30 утра 27 октября на промежуточных выборах в одномандатном избирательном округе №208 в Черниговской области лидирует кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко отстает на 1,4% голосов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные ЦИК.

Текущие результаты промежуточных выборов выглядят так:

  • Анатолий Гунько, "Слуга народа" – 33,59% голосов;
  • Олег Ляшко, "Радикальная партия Олега Ляшко" – 32,15%;
  • Людмила Давиденко, самовыдвиженка – 26,80%.

Остальные кандидаты набрали менее 3% голосов.

Напомним, 26 октября лидер Радикальной партии Олег Ляшко на довыборах в 208 округе пока что выигрывает у "Слуги народа" Гунько менее 1%.

выборы ВР партия голосование Черниговская область Кандидат
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