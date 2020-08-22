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22 августа 2020, 10:49 2

На Черниговщине разоблачили военных, которые похищали имущество ВСУ

22 августа 2020, 10:49 2
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Похищенное имущество установили и уже вернули
Похищенное имущество установили и уже вернули
Фото: Facebook
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В Черниговской области задержали группу военнослужащих, которые похищали военное имущество. Всем подозреваемым сообщено о подозрении в совершении преступлений.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Отмечается, что разоблачение произошло при содействии командования воинской части.

"Установлено, что 5 августа 2020 года двое солдат ВСУ, будучи дневальными парка воинской части, дислоцированной в Черниговской области, проникли в хранилище откуда похитили военное и другое имущество на общую сумму более 38 тыс. грн. Воры воспользовались тем, что имели беспрепятственный доступ к территории и имущества парка”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что обоим военнослужащим сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 410 УК Украины и ч. 3 ст. 185 УК Украины (Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему).

Ранее сообщалось, что в праздничные дни безопасность на улицах будут обеспечивать 4,5 тысячи полицейских.

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