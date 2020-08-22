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22 серпня 2020, 10:49 2

На Чернігівщині викрили військових, які викрадали майно ЗСУ

22 серпня 2020, 10:49 2
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Викрадене майно встановили та вже повернули
Викрадене майно встановили та вже повернули
Фото: Facebook
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У Чернігівській області затримали групу військовослужбовців, які викрадали військове майно. Усім підозрюваним повідомлено про підозру у вчиненні злочинів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України.

Відзначається, що викриття відбулося за сприяння командування військової частини.

"Встановлено, що 5 серпня 2020 року двоє солдат ЗСУ, будучи днювальними парку військової частини, дислокованої у Чернігівській області, проникли до сховища звідки викрали військове та інше майно на загальну суму понад 38 тис. грн. Крадії скористалися тим, що мали безперешкодний доступ до території та майна парку”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обом військовослужбовцям повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 410 КК України та ч. 3 ст. 185 КК України (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому).

Раніше повідомлялось, що у святкові дні безпеку на вулицях забезпечуватимуть 4,5 тисячі поліцейських.

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