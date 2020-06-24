Шмыгаль рассказал, как должен работать бизнес и страна в условиях коронавируса

Необходимо придерживаться масочного режима, чистоты рук и социальной дистанции

Необходимо придерживаться масочного режима, чистоты рук и социальной дистанции

Фото: из открытых источников

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль призывает украинцев и предпринимателей придерживаться основных мер безопасности при пандемии коронавируса и возможности отсрочить заболевание как можно дальше.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на интервью премьера в программе "Vласть vs Vлащенко".

По словам Дениса Шмыгаля, коронавирус устойчив к температуре и к ультрафиолету, это видно на примере целого мира, поэтому надежды на то, что тепло остановит заболевания не оправдались.

На вопрос, что делать людям и бизнесу, Шмыгаль ответил: "Работать с соблюдением трех китов: масочный режим, дезинфекция, социальная дистанция. Так должен мир научиться жить до того времени, пока не будут изобретены лекарства".

Мы действительно выбирали между экономикой и жизнью людей. Мы сохранили десятки тысяч жизней, введя карантин. Мы потеряли темп экономического роста и сейчас этот баланс необходимо поддерживать. Мы насытили страну средствами защиты и лечения, ИВЛ, научились протоколам лечения этой болезни", - отметил премьер.

Он подчеркнул, что летальность в Украине на сегодня одна из самых низких и это тоже показатель эффективной работы медиков.

Ранее сообщалось, что по мнению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, коррупция - это проблема мучительного роста страны и общества и со временем ее удастся побороть.

Напомним, 24 июня Украина продолжает демонстрировать антирекорд по количеству больных коронавирусом. Больше всего новых случаев COVID-19 обнаружено под Львського области - 203, Ровенской - 126, в Киеве - 99 и Закарпатской области - 79.