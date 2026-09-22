На Черкащині трьом особам повідомили про підозру в катуванні 17-річного хлопця

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На Черкащині ювенальні слідчі повідомили про підозру трьом людям у катуванні 17-річного хлопця. Суд обрав усім фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews .

За даними слідства, 15 червня у гаражному приміщенні хлопця утримували проти його волі, били та принижували. Про подію 19 червня до поліції повідомила мати потерпілого, яка розповіла, що над її сином познущалися знайомі.

Підозру оголосили 15-річному хлопцю, 18-річній дівчині та 19-річному чоловіку.

Усім трьом інкримінують катування за частиною 2 статті 127 Кримінального кодексу України та незаконне позбавлення волі, вчинене групою осіб, за частиною 1 статті 28 та частиною 2 статті 146 КК України.

Крім того, 15-річному підозрюваному інкримінують погрозу вбивством за частиною 1 статті 28 та частиною 2 статті 129 КК України.

18-річній підозрюваній додатково повідомили про підозру в погрозі вбивством за частиною 1 статті 28 та частиною 1 статті 129 КК України.

Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, на Одещині батька підозрюють у катуванні власних дітей. Після смерті дружини він самостійно виховує 11 дітей віком від 3 до 16 років. Через непослух чоловік застосував фізичну силу до сімох із них.