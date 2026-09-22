14:27  22 вересня
На Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 4,2: подробиці
10:44  22 вересня
На горі Піп Іван випав перший сніг
09:47  22 вересня
На Київщині вантажний потяг на смерть збив 18-річного хлопця
UA | RU
UA | RU
22 вересня 2026, 16:58

На Черкащині трьом особам повідомили про підозру в катуванні 17-річного хлопця

22 вересня 2026, 16:58
Читайте также на русском языке
Фото ілюстративне
Читайте также
на русском языке

На Черкащині ювенальні слідчі повідомили про підозру трьом людям у катуванні 17-річного хлопця. Суд обрав усім фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews.

За даними слідства, 15 червня у гаражному приміщенні хлопця утримували проти його волі, били та принижували. Про подію 19 червня до поліції повідомила мати потерпілого, яка розповіла, що над її сином познущалися знайомі.

Підозру оголосили 15-річному хлопцю, 18-річній дівчині та 19-річному чоловіку.

Усім трьом інкримінують катування за частиною 2 статті 127 Кримінального кодексу України та незаконне позбавлення волі, вчинене групою осіб, за частиною 1 статті 28 та частиною 2 статті 146 КК України.

Крім того, 15-річному підозрюваному інкримінують погрозу вбивством за частиною 1 статті 28 та частиною 2 статті 129 КК України.

18-річній підозрюваній додатково повідомили про підозру в погрозі вбивством за частиною 1 статті 28 та частиною 1 статті 129 КК України.

Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, на Одещині батька підозрюють у катуванні власних дітей. Після смерті дружини він самостійно виховує 11 дітей віком від 3 до 16 років. Через непослух чоловік застосував фізичну силу до сімох із них.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підозра Черкаська область катування
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
На Тернопільщині водій легковика врізався в електроопору
22 вересня 2026, 18:56
На Київщині затримали завкафедри університету, який продавав працевлаштування задля відстрочки від мобілізації
22 вересня 2026, 18:33
У Києві російська кілерка готувала замаї на лідера ГО
22 вересня 2026, 18:25
На Київщині суд засудив до довічного ув'язнення та 15 років тюрми трьох родичів за держзраду й диверсії
22 вересня 2026, 18:15
ДТП у Солом’янському районі столиці: у водія KIA виявили 2,24 проміле алкоголю
22 вересня 2026, 17:58
У Харкові ворожі безпілотники атакували Київський та Салтівський райони: є постраждалі
22 вересня 2026, 17:32
У Краматорську через російські обстріли поранено чоловіка та пошкоджено житлові будинки
22 вересня 2026, 17:20
Дніпропетровщина технічно готова до опалювального сезону майже на 90%
22 вересня 2026, 16:47
Сили оборони завдали удару по російських дронах в Орловській області
22 вересня 2026, 16:20
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Микола Княжицький
Віктор Ягун
Геннадій Друзенко
Всі блоги »