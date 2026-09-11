Умань завмерла: тисячі хасидів одночасно моляться за Україну

Фото Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова

В Умані 11 вересня тисячі хасидів-паломників одночасно зупинилися для молитви за Україну. Опівдні вони почали повторювати молитву, яка лунала з гучномовців на вулицях кварталу

Про це повідомили кореспонденти Суспільного, які перебувають на місці події, передає RegioNews.

За словами одного з паломників, молитва називається Тікун а-Клалі. Цього дня її одночасно читають хасиди в різних країнах світу.

Тікун а-Клалі – "всеосяжне виправлення" – особлива молитва брацлавських хасидів, що складається з десяти псалмів царя Давида. Її авторство пов’язують із раббі Нахманом із Брацлава.

У традиції брацлавських хасидів молитва символізує покаяння та духовне виправлення.

Як відомо, за даними Державної прикордонної служб, в Україну вже прибули близько 17 тисяч паломників-хасидів на святкування єврейського Нового року – Рош га-Шана.

Нагадаємо, в Умані Черкаської області з 4 до 17 вересня через святкування Рош га-Шана запровадили особливий режим в’їзду, виїзду та пересування містом. Усе для забезпечення безпеки паломників і місцевих жителів.