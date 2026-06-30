Жахлива ДТП на Черкащині: мотоцикліст збив двох 13-річних дівчат на "зебрі"

Фото: поліція Черкаської області

29 червня близько 21:00 у селищі Чорнобай Золотоніського району 32-річний водій мотоцикла “Honda CB 600F Hornet” збив на пішохідному переході двох 13-річних дівчат. Поліція розслідує ДТП

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews .

Попередньо встановлено, водій мотоцикла не надав переваги пішоходам, які переходили проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.

Внаслідок ДТП дівчата отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували до лікарні. Водія мотоцикла оглянули медики, проте від госпіталізації він відмовився.

Слідчі Черкаського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Досудове розслідування триває. Повні обставини автопригоди встановлюються.

Нагадаємо, що у Подільському районі Києва 29 червня водій автомобіля Daewoo, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням та в'їхав у бордюр. Унаслідок ДТП ніхто не постраждав.