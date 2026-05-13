13 травня 2026, 08:39

1,9 проміле за кермом: у Черкасах військовий влаштував смертельну ДТП

Фото: ДБР
Військовослужбовцю Нацгвардії, який 9 травня став винуватцем смертельної дорожньо-транспортної пригоди у Черкасах, повідомили про підозру

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, аварія сталася ввечері на вулиці Смілянській у напрямку виїзду з міста.

Військовослужбовець, перебуваючи за кермом автомобіля "Skoda" у стані сильного алкогольного сп'яніння, на нерегульованому перехресті допустив зіткнення з автомобілем "Renault Master", водій якого виконував поворот ліворуч.

Унаслідок потужного удару пасажир "Skoda", також військовослужбовець, загинув на місці від отриманих травм. Водій та пасажир іншого автомобіля зазнали тілесних ушкоджень. Наразі медики встановлюють ступінь їхньої тяжкості.

Правоохоронці встановили, що в крові водія було 1,9 проміле алкоголю – це майже у десять разів перевищує допустиму норму.

Після аварії військовослужбовця затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило загибель людини.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в селі Княжа на Черкащині 30 квітня сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів. Асфальт був залитий кров’ю, а уламки транспортних засобів розлетілися по дорозі. У ДТП загинули двоє військових ТЦК і цивільний.

