На Черкащині правоохоронці провели майже пів сотні рейдів, які вилилися у десятки кримінальних проваджень та мільйонні збитки для державного бюджету. У браконьєрів вилучають не лише незаконний улов, а й спецтехніку та транспорт

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews .

За результатами 48 рейдів робочих груп уже розпочато 38 кримінальних проваджень за ст. 249 Кримінального кодексу України (Незаконне зайняття рибним промислом).

Окрім кримінальних справ, правоохоронці задокументували 11 адміністративних правопорушень.

Під час перевірок у браконьєрів було вилучено майже 1500 одиниць незаконно виловленої риби, півсотні знарядь лову, 3 човни та 1 транспортний засіб.

Загальна сума збитків, завданих державі від початку операції, становить 2 130 235 гривень.

