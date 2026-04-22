Виїхала на зустрічну: на Черкащині в ДТП постраждали три людини
ДТП сталася вдень 21 квітня на трасі "Золотоноша – Умань" в межах села Доброводи Уманського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Так, 36-річна водійка Audi A4 виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з мікроавтобусом Renault Master.
Постраждалу 36-річну водійку легковика та її 43-річну пасажирку доставили до лікарні. 57-річний водій Renault отримав незначні травми та відмовився від госпіталізації.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини зіткнення.
Нагадаємо, вночі 21 квітня на Київщині вантажівка збила на смерть чоловіка на кріслі колісному. ДТП сталася поблизу села Підгірці Обухівського району.
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
