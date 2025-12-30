В Киевской области загорелся жилой дом: погибла женщина
Трагедия произошла в городе Бровары. Пожар унес жизни женщины
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Спасатели сообщили правоохранителям, что в Броварах загорелся жилой дом. Во время тушения пламени обнаружили тело 45-летней женщины без признаков жизни.
"Пока причины возникновения пожара выясняются, впоследствии спасатели предоставят правоохранителям результаты", - сообщили в полиции.
Напомним, ранее в Мукачевском районе в Закарпатье загорелась магистральная газовая труба. Чрезвычайники перекрыли вентиль газопровода, происходит уменьшение горения.
Новый год украинцы встретят с отключениями света
