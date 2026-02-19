09:08  19 февраля
19 февраля 2026, 07:39

Лозовая под ударом РФ: без тепла и воды почти 16 тысяч абонентов

19 февраля 2026, 07:39
Читайте також українською мовою
Фото: Facebook/Сергей Зеленский
Читайте також
українською мовою

Российские оккупационные войска обстреляли Лозовскую общину в Харьковской области, в результате чего повреждена самая большая котельная и объекты водоснабжения

Об этом сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, обесточенная котельная обслуживает около 16 тысяч абонентов.

"Все силы направили, чтобы сохранить сети и дать тепло людям. Без указаний коммунальщиков прошу не вмешиваться во внутридомовые сети. Действуют Пункты Несокрушимости", – отметил Зеленский.

Напомним, накануне РФ снова атаковала критическую инфраструктуру Харьковщины. В частности, Лозовское общество. Возникли серьезные проблемы с водоснабжением. Коммунальщики и энергетики делают все возможное, чтобы восстановить подачу воды.

18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
