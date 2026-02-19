09:08  19 февраля
В Калуше суд признал невменяемой мать, утопившую 3-летнюю дочь
08:48  19 февраля
Мартовская индексация пенсий: кому не пересчитают выплаты
08:36  19 февраля
В Хмельницкой области мужчина избил 83-летнюю пенсионерку и отобрал у нее деньги
UA | RU
UA | RU
19 февраля 2026, 07:21

Враг нанес более 400 ударов по Запорожской области: ранен 6-летний ребенок

19 февраля 2026, 07:21
Читайте також українською мовою
Фото: Запорожская ОВА
Читайте також
українською мовою

За последние сутки войска Российская Федерация нанесли 448 ударов по 34 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате атак ранен 6-летний ребенок.

  • Авиация: 20 ударов по Малокатериновке, Кушугуму, Веселянке, Терсянке, Орехову и другим населенным пунктам.
  • БПЛА: 218 беспилотников атаковали Кушугум, Степногорск, Приморское, Степное, Павловку и другие села.
  • РСЗО: 4 обстрела по Павловке, Новоданиловке, Луговскому и Верхней Терсе.
  • Артиллерия: 206 ударов по Степногорску, Приморскому, Степному, Гуляйполю, Железнодорожному и другим населенным пунктам.

Поступило 89 сообщений о повреждениях жилых домов и инфраструктуры.

Напомним, РФ снова атаковала критическую инфраструктуру Харьковщины. В частности, Лозовское общество. Возникли серьезные проблемы с водоснабжением. Коммунальщики и энергетики делают все возможное, чтобы восстановить подачу воды.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрелы ребенок Запорожская область атака повреждения
Ракетный удар по Сумщине: разрушено предприятие, повреждено жилье и технику
18 февраля 2026, 16:16
Обстрел энергосистемы Одесщины: почти 100 тыс. человек остаются без света
18 февраля 2026, 11:56
Все новости »
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
Стало известно, почему заболели депутаты ВР: результаты проверки
19 февраля 2026, 11:38
Стрельба на Буковине: гражданские заблокировали авто полиции
19 февраля 2026, 11:14
На всех дорогах государственного значения отменено ограничение движения
19 февраля 2026, 10:52
В Ровенской области мать присвоила 4 млн грн своего сына-военного
19 февраля 2026, 10:24
На Львовщине простились с экипажем Ми-24, погибшим во время боевого задания
19 февраля 2026, 09:58
Россияне запустили по Украине 37 дронов: как отработала ПВО
19 февраля 2026, 09:44
Инцидент с военным ТЦК: футболист Колесник под ночным домашним арестом
19 февраля 2026, 09:26
В Калуше суд признал невменяемой мать, утопившую 3-летнюю дочь
19 февраля 2026, 09:08
Мартовская индексация пенсий: кому не пересчитают выплаты
19 февраля 2026, 08:48
В Хмельницкой области мужчина избил 83-летнюю пенсионерку и отобрал у нее деньги
19 февраля 2026, 08:36
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Все публикации »
Остап Дроздов
Виталий Портников
Валерий Пекар
Все блоги »