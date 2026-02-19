Враг нанес более 400 ударов по Запорожской области: ранен 6-летний ребенок
За последние сутки войска Российская Федерация нанесли 448 ударов по 34 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате атак ранен 6-летний ребенок.
- Авиация: 20 ударов по Малокатериновке, Кушугуму, Веселянке, Терсянке, Орехову и другим населенным пунктам.
- БПЛА: 218 беспилотников атаковали Кушугум, Степногорск, Приморское, Степное, Павловку и другие села.
- РСЗО: 4 обстрела по Павловке, Новоданиловке, Луговскому и Верхней Терсе.
- Артиллерия: 206 ударов по Степногорску, Приморскому, Степному, Гуляйполю, Железнодорожному и другим населенным пунктам.
Поступило 89 сообщений о повреждениях жилых домов и инфраструктуры.
Напомним, РФ снова атаковала критическую инфраструктуру Харьковщины. В частности, Лозовское общество. Возникли серьезные проблемы с водоснабжением. Коммунальщики и энергетики делают все возможное, чтобы восстановить подачу воды.
