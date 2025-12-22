15:19  22 декабря
22 декабря 2025, 11:45

Унижала и много ругала: на Прикарпатье обратился в суд мужчина, которого оскорбляла жена

22 декабря 2025, 11:45
Иллюстративное фото
На Прикарпатье в суд обратился мужчина, которого оскорбляла жена. Он пожаловался на ухудшение психологического состояния

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Муж обратился в суд после того, как его жену уже дважды привлекали к ответственности за психологическое насилие. Однако она не изменила поведение. Муж пожаловался, что в семье были конфликты, в которых в его адрес были оскорбления.

В результате такого отношения у мужчины были последствия, которые проявились в потере энергичности, постоянной усталости, физическом дискомфорте, нарушении сна, снижении самооценки и негативных эмоциональных переживаниях.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в размере 200 часов общественных работ. Кроме этого, к ней применена ограничительная мера — направление для прохождения программы для обидчиков сроком на два месяца.

Напомним, ранее во Львовской области 37-летний мужчина жестоко избил жену. Потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения, ее госпитализировали. Злоумышленник был задержан. Ему светит от пяти до восьми лет лишения свободы.

