Над Черкасской областью ночью сбили 11 русских дронов
В ночь на 2 мая российская армия массированно атаковала Черкасскую область беспилотниками. Работали силы ПВО
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.
"Результат: 11 российских БПЛА, уничтоженных в черкасском небе", – сообщил чиновник.
К счастью, обошлось без пострадавших. Ущерба от обломков для инфраструктуры, по предварительным данным, нет.
Напомним, в ночь на 2 мая российская армия запустила по Украине 150 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 64 вражеских дрона, еще 62 – локационно потеряны.
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