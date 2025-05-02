фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 2 мая российская армия массированно атаковала Черкасскую область беспилотниками. Работали силы ПВО

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.

"Результат: 11 российских БПЛА, уничтоженных в черкасском небе", – сообщил чиновник.

К счастью, обошлось без пострадавших. Ущерба от обломков для инфраструктуры, по предварительным данным, нет.

Напомним, в ночь на 2 мая российская армия запустила по Украине 150 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 64 вражеских дрона, еще 62 – локационно потеряны.