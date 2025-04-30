На Черкащине продолжается возобновление газоснабжения после российской атаки

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После ракетного обстрела России 28 апреля, повлекшего повреждение газовой инфраструктуры в Черкасской области, специалисты активно работают над ликвидацией последствий и восстановлением газоснабжения

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник, передает RegioNews.

По его словам, работы по ликвидации последствий российской атаки на газовую инфраструктуру региона продолжаются непрерывно.

"Все аварийные бригады обеспечены необходимой техникой и материалами и работают по четкому графику восстановления. Просим граждан отнестись с пониманием и терпением - наши газовики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть тепло и газ в дома людей", - подчеркнул Колесник.

Напомним, из-за удара по объекту газовой инфраструктуры без газоснабжения осталась часть жителей Черкасс и близлежащих сел. К аварийным работам привлечены специалисты из разных регионов страны.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец назвал дроновую атаку 28 апреля одной из самых масштабных для региона. По его словам, силы ПВО уничтожили 15 БПЛА.