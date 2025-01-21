фото: ОВА

С ночи в Черкасской области звучали воздушные тревоги. Предварительно, в пределах области уничтожили 7 вражеских БПЛА

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.

"Прошло без пострадавших. Однако имеем последствия для инфраструктуры", – отметил чиновник.

В частности, на Звенигородщине обломками "шахеда" повреждены окна четырех жилых домов, учебного заведения, магазина и нежилого здания, а также линия электропередач. На месте работает аварийная бригада "Облэнерго".

Обследование территории продолжается.

Напомним, в ночь на 21 января российские войска выпустили по Украине 131 беспилотник разных типов. Силы ПВО сбили 72 вражеских дрона, еще 59 — локационно потеряны.