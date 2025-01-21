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21 января 2025, 11:38

Атака дронов: в Черкасской области из-за падения обломков повреждены здания и ЛЭП

21 января 2025, 11:38
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фото: ОВА
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С ночи в Черкасской области звучали воздушные тревоги. Предварительно, в пределах области уничтожили 7 вражеских БПЛА

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.

"Прошло без пострадавших. Однако имеем последствия для инфраструктуры", – отметил чиновник.

В частности, на Звенигородщине обломками "шахеда" повреждены окна четырех жилых домов, учебного заведения, магазина и нежилого здания, а также линия электропередач. На месте работает аварийная бригада "Облэнерго".

Обследование территории продолжается.

Напомним, в ночь на 21 января российские войска выпустили по Украине 131 беспилотник разных типов. Силы ПВО сбили 72 вражеских дрона, еще 59 — локационно потеряны.

война обстрелы Черкасская область атака беспилотники
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