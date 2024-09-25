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25 сентября 2024, 04:18

В Черкассах медики извлекли из тела пациента шесть гаечных ключей

25 сентября 2024, 04:18
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фото: Отделение торакальной хирургии/Facebook
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В Черкасской областной больнице оказали помощь пациенту, проглотившему 6 гаечных ключей. Пациенту пришлось делать сложную операцию

Об этом рассказали в отделении торакальной хирургии областной больницы, передает RegioNews.

Пациент К. попал в больницу в августе. У пациента диагностировали флегмону шеи, разрыв пищевода на уровне горла и средней трети, тотальный медиастинит, эмпиему плевры с правой стороны, посторонние тела и опущение желудка.

Медики выполнили сложное оперативное вмешательство. После 3 недель лечения больного выписали с выздоровлением из отделения торакальной хирургии.

Медики не сообщают, что случилось с пациентом и как инструменты оказались в его желудке.

Напомним, ранее сообщалось, что на Волыни хирурги удалили у женщины 20-килограммовую опухоль.

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