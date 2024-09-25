В Черкассах медики извлекли из тела пациента шесть гаечных ключей
В Черкасской областной больнице оказали помощь пациенту, проглотившему 6 гаечных ключей. Пациенту пришлось делать сложную операцию
Об этом рассказали в отделении торакальной хирургии областной больницы, передает RegioNews.
Пациент К. попал в больницу в августе. У пациента диагностировали флегмону шеи, разрыв пищевода на уровне горла и средней трети, тотальный медиастинит, эмпиему плевры с правой стороны, посторонние тела и опущение желудка.
Медики выполнили сложное оперативное вмешательство. После 3 недель лечения больного выписали с выздоровлением из отделения торакальной хирургии.
Медики не сообщают, что случилось с пациентом и как инструменты оказались в его желудке.
Напомним, ранее сообщалось, что на Волыни хирурги удалили у женщины 20-килограммовую опухоль.