В Черкассах медики извлекли из тела пациента шесть гаечных ключей

фото: Отделение торакальной хирургии/Facebook

Об этом рассказали в отделении торакальной хирургии областной больницы, передает RegioNews.

Пациент К. попал в больницу в августе. У пациента диагностировали флегмону шеи, разрыв пищевода на уровне горла и средней трети, тотальный медиастинит, эмпиему плевры с правой стороны, посторонние тела и опущение желудка.

Медики выполнили сложное оперативное вмешательство. После 3 недель лечения больного выписали с выздоровлением из отделения торакальной хирургии.

Медики не сообщают, что случилось с пациентом и как инструменты оказались в его желудке.

Напомним, ранее сообщалось, что на Волыни хирурги удалили у женщины 20-килограммовую опухоль.