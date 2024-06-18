В Черкасской области роженица оставила на улице младенца

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В городе Жашков Уманского района местная жительница услышала плач на улице Приветной и обнаружила брошенного младенца. Правоохранители разыскивают биологическую мать девочки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Черкасской области.

Младенец находится под наблюдением врачей. По факту оставления в опасности новорожденного ребенка сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

"В настоящее время правоохранители устанавливают пони обстоятельства происшествия и проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению биологической матери", – говорится в сообщении.

Граждан, которые владеют информацией и могут предоставить важные для следствия сведения, просят обратиться в Жашковский отдел полиции или по номеру 102.

Напомним, полицейские составили протокол об административном правонарушении в отношении жителя Одессы, оставившего 5-летнюю дочь саму дома. Без присмотра ребенок едва не выпал из окна пятого этажа.