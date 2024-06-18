В Киевской области женщина подожгла своего сына, когда он спал
На днях жительница Белой Церкви хотела отомстить собственному сыну, который любил выпить. Мать решила его убить, сжигая в квартире. Женщине грозит до 15 лет тюрьмы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.
Как выяснили правоохранители, женщина пришла в комнату, где отдыхал ее 37-летний сын, облила его легковоспламеняющейся смесью и подожгла.
"Одежда мужчины начала гореть, он проснулся от боли и упал на пол. На крики о помощи пришла соседка и помогла потушить пострадавшего", – говорится в сообщении.
Медики диагностировали у потерпевшего 68% ожогов всего тела. Полицейские задержали женщину. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в конце мая житель Киевщины убил знакомого, а затем хотел зарыть тело жертвы во дворе своего дома. Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что в Белоцерковском районе мужчина задушил знакомого садовым шлангом.