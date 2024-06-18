В Киевской области женщина подожгла своего сына, когда он спал

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На днях жительница Белой Церкви хотела отомстить собственному сыну, который любил выпить. Мать решила его убить, сжигая в квартире. Женщине грозит до 15 лет тюрьмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.

Как выяснили правоохранители, женщина пришла в комнату, где отдыхал ее 37-летний сын, облила его легковоспламеняющейся смесью и подожгла.

"Одежда мужчины начала гореть, он проснулся от боли и упал на пол. На крики о помощи пришла соседка и помогла потушить пострадавшего", – говорится в сообщении.

Медики диагностировали у потерпевшего 68% ожогов всего тела. Полицейские задержали женщину. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в конце мая житель Киевщины убил знакомого, а затем хотел зарыть тело жертвы во дворе своего дома. Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Белоцерковском районе мужчина задушил знакомого садовым шлангом.