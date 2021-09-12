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12 сентября 2021, 17:45 475

Почти 1500 паломников-хасидов вернулись из Украины больными COVID-19

12 сентября 2021, 17:45 475
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Фото из открытых источников
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Согласно данным Минздрава Израиля, коронавирус обнаружили у 1439 хасидов-паломников, вернувшихся из Украины

Как пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина", 205 человек подозревают в подделке тестов.

Отмечается, что коронавирус на этих выходных обнаружили у 1700 израильтян, вернувшихся из-за границы. Среди них 1439 человек праздновали Рош ха-Шана в Украине.

Почти две тысячи израильтян сейчас находятся на изоляции в Украине. Вернуться домой они смогут лишь после полного выздоровления.

Напомним, что в Умань прибыли 23 тысячи хасидов. 6 сентября у них начали фиксировать первые случаи COVID-19.

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