Почти 1500 паломников-хасидов вернулись из Украины больными COVID-19
Согласно данным Минздрава Израиля, коронавирус обнаружили у 1439 хасидов-паломников, вернувшихся из Украины
Как пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина", 205 человек подозревают в подделке тестов.
Отмечается, что коронавирус на этих выходных обнаружили у 1700 израильтян, вернувшихся из-за границы. Среди них 1439 человек праздновали Рош ха-Шана в Украине.
Почти две тысячи израильтян сейчас находятся на изоляции в Украине. Вернуться домой они смогут лишь после полного выздоровления.
Напомним, что в Умань прибыли 23 тысячи хасидов. 6 сентября у них начали фиксировать первые случаи COVID-19.
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