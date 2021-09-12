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12 вересня 2021, 17:45 486

Майже 1500 паломників-хасидів повернулися з України хворими на COVID-19

12 вересня 2021, 17:45 486
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Фото з відкритих джерел
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Згідно з даними МОЗ Ізраїлю, коронавірус виявили у 1439 хасидів-паломників, які повернулися з України

Як пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна", 205 осіб підозрюють у підробці тестів.

Зазначається, що коронавірус на цих вихідних виявили у 1700 ізраїльтян, які повернулися з-за кордону. Серед них 1439 осіб святкували Рош га-Шана в Україні.

Майже дві тисячі ізраїльтян наразі перебувають на ізоляції в Україні. Повернутися додому вони зможуть лише після повного одужання.

Нагадаємо, що до Умані цього прибули 23 тисячі хасидів. 6 вересня у них почали фіксувати перші випадки COVID-19.

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