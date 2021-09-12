Майже 1500 паломників-хасидів повернулися з України хворими на COVID-19
Згідно з даними МОЗ Ізраїлю, коронавірус виявили у 1439 хасидів-паломників, які повернулися з України
Як пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна", 205 осіб підозрюють у підробці тестів.
Зазначається, що коронавірус на цих вихідних виявили у 1700 ізраїльтян, які повернулися з-за кордону. Серед них 1439 осіб святкували Рош га-Шана в Україні.
Майже дві тисячі ізраїльтян наразі перебувають на ізоляції в Україні. Повернутися додому вони зможуть лише після повного одужання.
Нагадаємо, що до Умані цього прибули 23 тисячі хасидів. 6 вересня у них почали фіксувати перші випадки COVID-19.
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