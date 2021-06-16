На взяточничестве были задержаны полицейские трех регионов Украины

Фото: Нацполиция

Сотрудников полиции Лисичанска, Умани и Киева подозревают в вымогательстве и получении взяток за возвращение изъятого имущества, хранение наркотиков и нарушение законодательства в сфере труда

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Разоблачены несколько сотрудников полиции на коррупционных действиях. Пользуясь служебными полномочиями, полицейские прибегли к взяточничеству", - говорится в сообщении.

Фигуранты дела задержаны. Им может грозить лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности, с конфискацией имущества.

Напомним, в Днепре поймали судью на организации коррупционной схемы.