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16 июня 2021, 13:21 277

На взяточничестве были задержаны полицейские трех регионов Украины

16 июня 2021, 13:21 277
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Фото: Нацполиция
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Сотрудников полиции Лисичанска, Умани и Киева подозревают в вымогательстве и получении взяток за возвращение изъятого имущества, хранение наркотиков и нарушение законодательства в сфере труда

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Разоблачены несколько сотрудников полиции на коррупционных действиях. Пользуясь служебными полномочиями, полицейские прибегли к взяточничеству", - говорится в сообщении.

Фигуранты дела задержаны. Им может грозить лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности, с конфискацией имущества.

Напомним, в Днепре поймали судью на организации коррупционной схемы.

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