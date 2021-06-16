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16 червня 2021, 13:21 312

На хабарництві затримано поліцейських трьох регіонів України

16 червня 2021, 13:21 312
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Фото: Нацполіція
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Співробітників поліції Лисичанська, Умані та Києва підозрюють в вимаганні та отриманні хабарів за: повернення вилученого майна, зберігання наркотиків та порушення законодавства у сфері праці

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Викрито кількох співробітників поліції на корупційних діях. Користуючись службовими повноваженнями, поліцейські вдалися до хабарництва", - йдеться у повідомленні.

Фігурантів справи затримано. Їм може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Дніпрі спіймали суддю на організації корупційної схеми.

хабар поліція правоохоронці регіони область

 
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