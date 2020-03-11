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11 марта 2020, 13:07

В Черкассах дело следователя-взяточника передали в суд: все детали

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11 марта 2020, 13:07
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Прокуратура Черкасской области завершила следствие и передала в суд дело следователя, который требовал взятку размером $5 тысяч
Фото: Национальная полиция
Прокуратура Черкасской области завершила следствие и передала в суд дело следователя, который требовал взятку размером $5 тысяч

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на прокуратуру Черкасской области.

Следователь Нацполиции требовал деньги и получил часть оговоренной суммы в размере $3 тысячи за закрытие уголовного производства в отношении гражданина.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве проводилось следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве. Сейчас обвинительный акт в отношении бывшего следователя направили в суд. Экс-следователю грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Как сообщали RegioNews ранее, следователь ГУ Нацполіції в Черкасской области требовал неправомерную денежную вознаграждение, чтобы "закрыть глаза” на дело о смертельном ДТП.


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