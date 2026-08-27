Більше половини зарплати на школу: скільки коштує зібрати першокласника в Україні

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Про це повідомили аналітики Codes.com.ua, передає RegioNews.

У середньому підготовка першокласника в Україні цьогоріч коштує 12 923 гривні. Це на 30% дорожче, якщо порівнювати з минулим роком. Наприклад, у Києві це близько 27% від середньої зарплати, а в Кіровоградській області - близько 61% від середнього заробітка.

Як зростали ціни

У 2020 році підготовка підготовка першокласника оцінювалася приблизно у 2,5–3 тисячі гривень. Це означає, що в середньому за 6 років це подорожчало на близько 10 тисяч гривень. Тобто, зростання ціни становить 331%.

Скільки коштує підготувати дитину до школи у 2026 році

розрахункова вартість повного кошика першокласника у 2026 році — 12 923 грн;

зміна відносно 2025 року — зростання на 30%;

зміна відносно 2020 року — зростання понад 333%, або у 4,33 раза;

найдорожча стаття в структурі витрат — одяг, близько 65%;

найбільше здорожчання — одяг, +40%;

найбільше навантаження на середню зарплату — Кіровоградська область, 61%;

частка державної допомоги у витратах ("Пакунок школяра" для першокласників) — 38,7%.

У випадку, якщо заощаджувати на всіх товарах та брати лише найбюджетніші, можна підготувати першокласника до школи й за 5 тисяч гривень. При цьому в низці регіонів витрати на підготовку дитини до навчального року становлять більш ніж половину від зарплати:

Кіровоградська область — 61,0% середньої зарплати;

Чернівецька — 59,6%;

Івано-Франківська — 54,4%;

Одеська — 53,2%;

Харківська — 52,4%;

Полтавська — 51,8%.

Для порівняння в Києві цей показник складає лише 26,9%, в середньому по Україні — 42,35%.

Як заощадити

"Пакунок школяра" — до 5 000 грн на шкільні покупки для першокласника. Акції магазинів — знижки близько 10–20%. Спільні закупівлі канцтоварів — економія до 20–30%. Вживані одяг та аксесуари — економія близько 30–50% та навіть більше. Промокоди, кешбек і порівняння цін.

Нагадаємо, на початку осені, на думку експертів, валютний ринок може стати активнішим. Стало відомо, як це може вплинути на ціни.