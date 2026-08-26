На Буковині жінка під час шопінгу в інтернеті "подарувала" гроші аферистам
58-річна жителька міста Кіцман стала жертвою шахрайства. Це сталось, коли вона хотіла купити товар в інтернеті
Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.
За словами жінки, під приводом продажу газового котла в інтернеті їй написав псевдо-продавець. Він надіслав їй фішингове посилання. Коли вона ввела там свої дані, з її картки списали понад 36 тисяч гривень.
Правоохоронці радять:
- купуйте товари в інтернеті лише на перевірених сайтах та обговорюйте деталі угоди виключно в чаті торговельного майданчика;
- обирайте послугу післяплати;
- якщо все ж таки покупка потребує авансу, то здійснюйте мінімальне перерахування коштів і лише на рахунки ФОП та юридичних осіб;
- не переходьте за сумнівними посиланнями та в жодному випадку не вводьте конфіденційну інформацію, що стосується ваших банківських рахунків.
Нагадаємо, на Рівненщині жінка орендувала в аферистів неіснуючий будинок. 35-річна жителька Рівненського району у соцмережі знайшла оголошення про оренду будиночка на озері. Вона перерахувала невідомому чоловіку 3 500 гривень. Проте після цього її заблокували.
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