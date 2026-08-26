На Буковині жінка під час шопінгу в інтернеті "подарувала" гроші аферистам

Фото з відкритих джерел

58-річна жителька міста Кіцман стала жертвою шахрайства. Це сталось, коли вона хотіла купити товар в інтернеті

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

За словами жінки, під приводом продажу газового котла в інтернеті їй написав псевдо-продавець. Він надіслав їй фішингове посилання. Коли вона ввела там свої дані, з її картки списали понад 36 тисяч гривень.

Правоохоронці радять:

купуйте товари в інтернеті лише на перевірених сайтах та обговорюйте деталі угоди виключно в чаті торговельного майданчика;

обирайте послугу післяплати;

якщо все ж таки покупка потребує авансу, то здійснюйте мінімальне перерахування коштів і лише на рахунки ФОП та юридичних осіб;

не переходьте за сумнівними посиланнями та в жодному випадку не вводьте конфіденційну інформацію, що стосується ваших банківських рахунків.

Нагадаємо, на Рівненщині жінка орендувала в аферистів неіснуючий будинок. 35-річна жителька Рівненського району у соцмережі знайшла оголошення про оренду будиночка на озері. Вона перерахувала невідомому чоловіку 3 500 гривень. Проте після цього її заблокували.