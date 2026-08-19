На Буковині жінки віддали аферистам тисячі гривень: як це сталось

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На Буковині правоохоронці розслідують справу про шахрайство. Дві жінки стали жертвами аферистів

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

32-річна жителька Чернівців отримала дзвіное від незнайомця, який представився працівником банку. Він переконав її, що їй треба "захистити картковий рахунок від несанкціонованого втручання". В результаті шахрай вкрав у жінки 71 тисячу гривень.

Також 42-річна жителька стала жертвою шахрайства. Їй запропонували додатковий заробіток в інтернеті. Проте в результаті аферисти вкрали її 57 тисяч гривень. Жінка сама довірилась псевдороботодавцю та самостійно перерахувала кошти на вказані ним рахунки.

Нагадаємо, на Рівненщині жінка орендувала в аферистів неіснуючий будинок. 35-річна жителька Рівненського району у соцмережі знайшла оголошення про оренду будиночка на озері. Вона перерахувала невідомому чоловіку 3 500 гривень. Проте після цього її заблокували.