На Буковині розшукують чоловіка, який відкрив вогонь по поліцейських: оприлюднено фото

Фото: Національна поліція

Правоохоронці оприлюднили фото та дані чоловіка, якого розшукують за напад на правоохоронців під час проведення слідчих дій у Чернівецькій області

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Правоохоронці розшукують Міглея Валерія Миколайовича, 19 листопада 1971 року народження, жителя села Їжівці Чернівецького району.

За даними поліції, чоловік середнього зросту та статури, був одягнений у чорну футболку й темне взуття.

Він може бути озброєний та становити небезпеку.

Громадян закликають не намагатися самостійно затримати розшукуваного. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про його місцеперебування, необхідно повідомити на спецлінію 102.

Нагадаємо, інцидент стався 28 липня близько 07:45 у селі Їжівці Чернівецького району. Внаслідок нападу двоє поліцейських отримали вогнепальні поранення, їх госпіталізували.