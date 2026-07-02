Контрабанда на Буковині: 360 тисяч пачок сигарет ховали під полуницею

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби

У пункті пропуску "Мамалига" прикордонники спільно з митниками викрили масштабну спробу незаконного переміщення тютюнових виробів через державний кордон України

Про це повідомив Чернівецький прикордонний загін, передає RegioNews.

Зазначається, що на виїзд з України прямував вантажний автомобіль із причепом під керуванням громадянина Молдови. Згідно з товаросупровідними документами, транспорт мав перевозити свіжу полуницю.

Завдяки оперативній інформації співробітники Чернівецького прикордонного загону ініціювали додаткову перевірку вантажу. Під час зважування було встановлено, що фактична маса транспортного засобу майже на 3 тонни перевищує заявлену, що стало підставою для поглибленого огляду.

Під час перевірки за ящиками з полуницею правоохоронці виявили приховані палети із сигаретами без марок акцизного податку.

Загалом було вилучено близько 360 тисяч пачок сигарет. Орієнтовна вартість партії становить понад 19 мільйонів гривень.

За фактом виявленого правопорушення матеріали передано до Територіального управління Бюро економічної безпеки України. Розпочато перевірку за ст. 201-4 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на кордоні з Польщею викрили контрабанду парфумів відомих брендів. Загальна вартість вилученого товару становить понад 2 мільйони гривень.

Раніше на Вінниччині прикордонники вилучили у 20-річної дівчини 47 смартфонів та партію косметики. Незадекларовані смартфони та косметичні засоби вилучили.