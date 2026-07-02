Уже 17 жертв: в Киеве увеличилось количество погибших в результате массированного обстрела
В Киеве увеличилось количество жертв массированного вражеского обстрела. Подтверждена гибель 17 человек
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
"До 17 человек увеличилось количество погибших в Киеве. На месте российского удара продолжаются аварийно-спасательные работы", – говорится в сообщении.
Информация еще обновляется.
Напомним, 3 июля в Киеве объявили Днем траура по погибшим в результате самой массированной атаки РФ на столицу. Ранее сообщалось о 13 погибших и почти 90 пострадавших.
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