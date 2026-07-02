Фото: ГСЧС

В Киеве увеличилось количество жертв массированного вражеского обстрела. Подтверждена гибель 17 человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

"До 17 человек увеличилось количество погибших в Киеве. На месте российского удара продолжаются аварийно-спасательные работы", – говорится в сообщении.

Информация еще обновляется.

Напомним, 3 июля в Киеве объявили Днем траура по погибшим в результате самой массированной атаки РФ на столицу. Ранее сообщалось о 13 погибших и почти 90 пострадавших.