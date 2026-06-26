От черновицкого колл-центра до поджогов в Берлине: раскрыта транснациональная преступная группировка

Фото: Офис Генерального прокурора

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

На эту схему правоохранители вышли во время расследования деятельности международного мошеннического call-центра в Черновцах. Ранее в суд уже направлен обвинительный акт в отношении организатора и семи участников группировки, которые, по данным следствия, обманули 114 граждан Казахстана более чем на 30,5 млн грн.

Дальнейшее расследование установило, что трое участников группы параллельно организовали схему заказных поджогов бизнеса в Европе.

По данным следствия, организатор привлек двух сообщников, вместе с которыми создал сеть исполнителей за границей. Они получали заказы на поджоги, подыскивали исполнителей, определяли цели, собирали информацию об объектах, проверяли системы видеонаблюдения и дистанционно координировали каждый этап преступления.

В настоящее время установлена их причастность к трем поджогам в Берлине, совершенным в июле-сентябре 2025 года. Один из коммерческих объектов после восстановления подожгли повторно по указанию организаторов. За выполнение одного из заказов исполнителю пообещали 6 тыс. долларов США и потребовали видеоподтверждения.

Трем участникам сообщено о подозрении по факту умышленного уничтожения и повреждения имущества путем поджога. Они содержатся под стражей без права внесения залога.

Продолжается установка других участников схемы. Также проверяется информация об их возможной причастности к организации аналогичных поджогов в Канаде и других государствах.

Напомним, что полиция Днепропетровщины задержала псевдобанкиров, которые обманули граждан почти на 3 млн грн. Мошенники использовали методы социальной инженерии, заставляя жертв самостоятельно перечислять средства на "безопасные" счета.