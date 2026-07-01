На Буковині адвокат разом зі спільниками організував "гуманітарну" схему з авто на 4,2 млн грн

Фото: Офіс Генерального прокурора

На Буковині правоохоронці викрили незаконне ввезення автомобілів з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, 34-річний адвокат та двоє його спільників упродовж липня–грудня 2025 року завезли в Україну 8 транспортних засобів - позашляховики, мікроавтобуси та вантажівки загальною вартістю понад 4,2 млн грн.

Щоб уникнути сплати митних платежів, вони створили три благодійні фонди та оформили їх на знайомих.

Саме через ці фонди автівки ввозили як нібито гуманітарну допомогу.

Після перетину кордону машини передавали третім особам - для особистого користування або ведення господарської діяльності.

Усім трьом повідомлено про підозру. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді застави - понад 260 тис. грн з кожного.

Санкція статті передбачає до 11 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що прокурори Чернівецької обласної прокуратури спільно з Нацполіцією встановили організаторів серії замовних підпалів об’єктів підприємницької діяльності у Берліні.