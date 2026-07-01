12:47  01 липня
У столичному Гідропарку з води витягнули тіло людини
09:46  01 липня
Смертельна ДТП у Києві: 21-річний водій BMW був без прав і відмовився надавати свідчення
07:49  01 липня
У Кропивницькому пенсіонер підпалив себе у відділенні банку
UA | RU
UA | RU
01 липня 2026, 16:59

На Буковині адвокат разом зі спільниками організував "гуманітарну" схему з авто на 4,2 млн грн

01 липня 2026, 16:59
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

На Буковині правоохоронці викрили незаконне ввезення автомобілів з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, 34-річний адвокат та двоє його спільників упродовж липня–грудня 2025 року завезли в Україну 8 транспортних засобів - позашляховики, мікроавтобуси та вантажівки загальною вартістю понад 4,2 млн грн.

Щоб уникнути сплати митних платежів, вони створили три благодійні фонди та оформили їх на знайомих.

Саме через ці фонди автівки ввозили як нібито гуманітарну допомогу.

Після перетину кордону машини передавали третім особам - для особистого користування або ведення господарської діяльності.

Усім трьом повідомлено про підозру. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді застави - понад 260 тис. грн з кожного.

Санкція статті передбачає до 11 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що прокурори Чернівецької обласної прокуратури спільно з Нацполіцією встановили організаторів серії замовних підпалів об’єктів підприємницької діяльності у Берліні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Чернівці Буковина адвокат злочинна група
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
Удар КАБ по Харкову: загинув підліток, кількість постраждалих зросла до 29 осіб
01 липня 2026, 17:56
Балістичний удар по Одещині: двоє загиблих та понад десяток поранених
01 липня 2026, 17:34
На Хмельниччині судитимуть чоловіка, який систематично ґвалтував малолітню падчерку
01 липня 2026, 17:24
Мільйони на військових та зниклих безвісти: у поліції розкрили деталі шахрайських схем проти захисників
01 липня 2026, 16:50
Збитки на 2,5 млн грн: трьом митникам повідомили про підозру через оборудки з імпортом техніки
01 липня 2026, 16:47
Трагедії на водоймах Харківщини: за добу загинули двоє чоловіків
01 липня 2026, 16:23
Удар по Харкову: Російський КАБ влучив у житловий будинок, є постраждалі
01 липня 2026, 15:59
Головком Сирський вперше прокоментував конфлікт із Федоровим
01 липня 2026, 15:50
Львівщина потерпає від вогню: рятувальники гасять сміттєзвалище та сім осередків пожеж
01 липня 2026, 15:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Всі публікації »
Валерій Пекар
Віталій Портніков
Геннадій Друзенко
Всі блоги »