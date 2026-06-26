11:28  26 червня
На Волині жінка загинула, провалившись у каналізаційний люк
10:07  26 червня
На кордоні на Буковині викрили чоловіка з підробленими документами на дітей
09:22  26 червня
На Рівненщині зіткнулися вантажівка та авто поліції: троє постраждалих
UA | RU
UA | RU
26 червня 2026, 16:35

Від чернівецького call-центру до підпалів у Берліні: викрито транснаціональну злочинну групу

26 червня 2026, 16:35
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури спільно з Нацполіцією встановили організаторів серії замовних підпалів об’єктів підприємницької діяльності у Берліні

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

На цю схему правоохоронці вийшли під час розслідування діяльності міжнародного шахрайського call-центру у Чернівцях. Раніше до суду вже скеровано обвинувальний акт щодо організатора та сімох учасників угруповання, які, за даними слідства, ошукали 114 громадян Казахстану на понад 30,5 млн грн.

Подальше розслідування встановило, що троє учасників групи паралельно організували схему замовних підпалів бізнесу в Європі.

За даними слідства, організатор залучив двох спільників, разом із якими створив мережу виконавців за кордоном. Вони отримували замовлення на підпали, підшуковували виконавців, визначали цілі, збирали інформацію про об’єкти, перевіряли системи відеоспостереження та дистанційно координували кожен етап злочину.

Наразі встановлено їхню причетність до трьох підпалів у Берліні, скоєних у липні-вересні 2025 року. Один із комерційних об’єктів після відновлення підпалили повторно за вказівкою організаторів. За виконання одного із замовлень виконавцю пообіцяли 6 тис. доларів США та вимагали відеопідтвердження.

Трьом учасникам повідомлено про підозру за фактом умисного знищення та пошкодження майна шляхом підпалу. Вони перебувають під вартою без права внесення застави.

Триває встановлення інших учасників схеми. Також перевіряється інформація про їхню можливу причетність до організації аналогічних підпалів у Канаді та інших державах.

Нагадаємо, що поліція Дніпропетровщини затримала псевдобанкірів, які ошукали громадян на майже 3 млн грн. Шахраї використовували методи соціальної інженерії, змушуючи жертв самостійно переказувати кошти на "безпечні" рахунки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Чернівці кол-центр злочинна група Берлін
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
Термін держдопомоги спливає: кому з українців треба встигнути пройти медичне обстеження
26 червня 2026, 17:55
Україна повернула з полону 160 оборонців, зокрема 115 героїв Маріуполя
26 червня 2026, 17:41
Трагедія під час шикування: справу комбата, чиє рішення призвело до загибелі 19 людей, скеровано до суду
26 червня 2026, 17:27
У Києві чоловік звернувся до лікарні, а його відправили додому: через два дні він помер
26 червня 2026, 17:15
На Харківщині п’яний водій на "Жигулях" в’їхав у житловий будинок
26 червня 2026, 16:59
У Києві судитимуть групу осіб, що організувала масштабну схему для ухилянтів
26 червня 2026, 16:45
"Відмазував" від служби за валюту: на Харківщині викрили корупційну схему у військовому госпіталі
26 червня 2026, 15:59
Прикордонники показали, як контролюють повітряний простір
26 червня 2026, 15:50
Херсон під ударом авіації: ворог поцілив у комунальний об’єкт, горять авто та будівлі
26 червня 2026, 15:21
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Всі публікації »
Віктор Ягун
Володимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »