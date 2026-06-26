Від чернівецького call-центру до підпалів у Берліні: викрито транснаціональну злочинну групу

Фото: Офіс Генерального прокурора

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

На цю схему правоохоронці вийшли під час розслідування діяльності міжнародного шахрайського call-центру у Чернівцях. Раніше до суду вже скеровано обвинувальний акт щодо організатора та сімох учасників угруповання, які, за даними слідства, ошукали 114 громадян Казахстану на понад 30,5 млн грн.

Подальше розслідування встановило, що троє учасників групи паралельно організували схему замовних підпалів бізнесу в Європі.

За даними слідства, організатор залучив двох спільників, разом із якими створив мережу виконавців за кордоном. Вони отримували замовлення на підпали, підшуковували виконавців, визначали цілі, збирали інформацію про об’єкти, перевіряли системи відеоспостереження та дистанційно координували кожен етап злочину.

Наразі встановлено їхню причетність до трьох підпалів у Берліні, скоєних у липні-вересні 2025 року. Один із комерційних об’єктів після відновлення підпалили повторно за вказівкою організаторів. За виконання одного із замовлень виконавцю пообіцяли 6 тис. доларів США та вимагали відеопідтвердження.

Трьом учасникам повідомлено про підозру за фактом умисного знищення та пошкодження майна шляхом підпалу. Вони перебувають під вартою без права внесення застави.

Триває встановлення інших учасників схеми. Також перевіряється інформація про їхню можливу причетність до організації аналогічних підпалів у Канаді та інших державах.

Нагадаємо, що поліція Дніпропетровщини затримала псевдобанкірів, які ошукали громадян на майже 3 млн грн. Шахраї використовували методи соціальної інженерії, змушуючи жертв самостійно переказувати кошти на "безпечні" рахунки.