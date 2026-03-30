30 марта 2026, 22:35

На Запорожье врач ВЛК торговала непригодностью за тысячи долларов

Фото: из открытых источников
В Запорожье разоблачили врача военно-врачебной комиссии, которая за взятки оформляла фиктивные медицинские документы для военнообязанных. Теперь ей грозит заключение

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

58-летний врач военно-врачебной комиссии организовала схемы. Она выдавала фиктивные медицинские справки по госпитализации и поддельные выводы о состоянии здоровья военнообязанных. Впоследствии мужчины с помощью этих поддельных документов могли получить отсрочки.

Правоохранители задержали врача, когда она получила 6 тысяч долларов прямо в ее служебном кабинете. Теперь ей грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Хмельницкой области военнослужащего ТЦК и СП оштрафовали за нарушение служебных инструкций во время работы с военнообязанным: он не зафиксировал вручение повестки на видео.

мобилизация уклонение от мобилизации полиция
